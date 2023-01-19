Кабмин Украины внёс в Раду закон, направленный на запрет УПЦ
Правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви в том случае, если местные власти увидят, что она связана с Россией. Такой документ разработан по поручению президента Владимира Зеленского.
В сообщении, размещённом на сайте Верховной рады, говорится, что инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук отмечает, что законопроект направлен на "обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозным признакам, на консолидацию украинского общества и защиту национальных интересов".
"Проектом закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ, <...> которыми делается невозможной деятельность на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины, в государстве, осуществляющем вооружённую агрессию против Украины", — сообщает он в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что украинцы попросили не запрещать деятельность УПЦ. Авторы обращения призвали власти страны решить проблему с помощью диалога, поиска правды и защиты прав и свобод простых граждан.
Напомним, ранее СБУ обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой" при обысках православных храмов. А украинский лидер Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение сатанизмом в чистом виде. В Рождество украинские силовики проверяли документы у входа в Киево-Печерскую лавру. Богослужение там провёл глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.
Wikipedia / Falin