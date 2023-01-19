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19 января, 18:25

Бельгия отправит Киеву три тысячи тонн соли для очистки дорог

Три тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог отправит Бельгия Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД королевства.

"Соль предназначена для очистки дорог общего пользования в нынешних зимних условиях. Дорожная соль необходима для того, чтобы население Украины могло сохранять мобильность", — говорится в сообщении министерства.

Соль для украинцев, общая стоимость которой составляет 600 тысяч евро, предоставило графство Фландрия. Планируется, что поставок будет несколько, они продлятся до марта 2023 года.

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А ранее стало известно, что США не хотят включать танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, но причина не в опасениях по поводу возможной эскалации конфликта. Дело в том, что Белый дом не хочет получить проблемы с логистикой и дальнейшим обслуживанием этой военной техники.

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Getty Images / Friso Gentsch

Наталья Исакова

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