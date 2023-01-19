Бельгия отправит Киеву три тысячи тонн соли для очистки дорог

Три тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог отправит Бельгия Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД королевства.

"Соль предназначена для очистки дорог общего пользования в нынешних зимних условиях. Дорожная соль необходима для того, чтобы население Украины могло сохранять мобильность", — говорится в сообщении министерства.

Соль для украинцев, общая стоимость которой составляет 600 тысяч евро, предоставило графство Фландрия. Планируется, что поставок будет несколько, они продлятся до марта 2023 года.