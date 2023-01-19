Имя главы Евросовета Шарля Мишеля увековечили на "Аллее смелости" в Киеве

В Киеве на "Аллее смелости" рядом с Верховной радой установили табличку с именем главы Европейского совета Шарля Мишеля, который 19 января прибыл с визитом на Украину. Об этом сообщил президент Незалежной Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Зеленский и Мишель на "Аллее смелости" в Киеве во время увековечения имени главы Евросовета на ней. Видео © Telegram / V_Zelenskiy_official

"На "Аллее смелости" появилось новое имя — президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за всю помощь и мощную поддержку! Украина это очень ценит", — написал Зеленский.

"Аллея смелости" была открыта по инициативе Зеленского по случаю 31-й годовщины независимости страны. Первым иностранным лидером, увековеченным на ней, стал президент Польши Анджей Дуда. Также ранее на "Аллее смелости" появилось имя бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.