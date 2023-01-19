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19 января, 17:47

Будапешт призвал Украину прекратить зверства против венгров в Закарпатье

Власти Венгрии потребовали немедленно прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатской области. С таким призывом к руководству Украины выступил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.

"Мы осуждаем то, что произошло. Мы призываем местных руководителей немедленно прекратить зверства против венгров", — написал он в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали о том, что в районе закарпатского города Мукачево с большим числом этнических венгров сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на национальном языке. А с директором венгерской школы Иштваном Шинком расторгли договор.

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Ранее Лайф сообщал о том, что абсолютное большинство жителей Венгрии, которые принимали участие в национальных консультациях, оказались против антироссийских санкций, вводимых ЕС.

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Shutterstock

Илья Суриков

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