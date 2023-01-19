Актёру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора
Известному актёру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". Такое решение озвучила окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс.
"Актёру и продюсеру "Ржавчины" Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будет предъявлено по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съёмочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", — говорится в заявлении.
Обвинение предъявят до конца текущего месяца.
Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, а патрон оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Хатчинс погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием.
ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP