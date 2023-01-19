Актёру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

"Актёру и продюсеру "Ржавчины" Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будет предъявлено по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съёмочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", — говорится в заявлении.