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19 января, 17:41

Актёру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Известному актёру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". Такое решение озвучила окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс.

"Актёру и продюсеру "Ржавчины" Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будет предъявлено по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съёмочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", — говорится в заявлении.

Обвинение предъявят до конца текущего месяца.

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Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, а патрон оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Хатчинс погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием.

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ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP

Варвара Романова

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