Более 300 жителей Воронежа получили травмы из-за ледяного дождя
В Воронеже из-за прошедшего ледяного дождя получили травмы более 300 человек. Об этом рассказал представитель регионального департамента здравоохранения.
"По состоянию на 16:00 (мск) в городские травмпункты обратились 319 человек, из них 24 — дети. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась в единичных случаях", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Представитель ведомства уточнил, что чаще всего люди обращались с переломами лодыжек или лучевых костей. Также зафиксированы растяжения связок конечностей и ушибы.
В среду вечером в Воронеже начался ледяной дождь, а утром следующего дня улицы покрылись наледью. Из-за суровых осадков в городе временно приостановили работу троллейбусы.
Ранее Лайф писал о том, что о ледяном дожде предупредили жителей Москвы. Утром 19 января улицы столицы покрылись ледяной коркой из-за прошедших осадков.
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Wikipedia / Davepark