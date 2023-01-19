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19 января, 17:20

Более 300 жителей Воронежа получили травмы из-за ледяного дождя

В Воронеже из-за прошедшего ледяного дождя получили травмы более 300 человек. Об этом рассказал представитель регионального департамента здравоохранения.

"По состоянию на 16:00 (мск) в городские травмпункты обратились 319 человек, из них 24 — дети. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась в единичных случаях", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Представитель ведомства уточнил, что чаще всего люди обращались с переломами лодыжек или лучевых костей. Также зафиксированы растяжения связок конечностей и ушибы.

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В среду вечером в Воронеже начался ледяной дождь, а утром следующего дня улицы покрылись наледью. Из-за суровых осадков в городе временно приостановили работу троллейбусы.

Ранее Лайф писал о том, что о ледяном дожде предупредили жителей Москвы. Утром 19 января улицы столицы покрылись ледяной коркой из-за прошедших осадков.

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Wikipedia / Davepark

Илья Суриков

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