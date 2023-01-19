Более 300 жителей Воронежа получили травмы из-за ледяного дождя

В Воронеже из-за прошедшего ледяного дождя получили травмы более 300 человек. Об этом рассказал представитель регионального департамента здравоохранения.

"По состоянию на 16:00 (мск) в городские травмпункты обратились 319 человек, из них 24 — дети. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась в единичных случаях", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Представитель ведомства уточнил, что чаще всего люди обращались с переломами лодыжек или лучевых костей. Также зафиксированы растяжения связок конечностей и ушибы.

В среду вечером в Воронеже начался ледяной дождь, а утром следующего дня улицы покрылись наледью. Из-за суровых осадков в городе временно приостановили работу троллейбусы.