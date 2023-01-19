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Регион
Опубликовано 19 января 2023, 17:15
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Рогов: ВС РФ взяли под контроль четыре населённых пункта в Запорожской области

Четыре населённых пункта под Ореховом в Запорожской области находятся под оперативным контролем военных РФ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырёх населённых пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова", — сказал он, уточнив, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны.

В Михайловке Запорожской области под удар ВСУ попала школа
В Михайловке Запорожской области под удар ВСУ попала школа

Ранее Рогов сообщил, что Российская армия перешла в локальное наступление в районе этого города. Он напомнил, что пока город Орехов контролируют ВСУ.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Варвара Романова
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