Рогов: ВС РФ взяли под контроль четыре населённых пункта в Запорожской области

Четыре населённых пункта под Ореховом в Запорожской области находятся под оперативным контролем военных РФ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырёх населённых пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова", — сказал он, уточнив, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны.