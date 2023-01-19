Лупили по окнам, расстреливали в упор: Ведьмак из "Азова" рассказал о зверствах в Мариуполе
Участник "Азова" рассказал, как по приказу расстреливал жителей Мариуполя
На сайте Международного общественного трибунала по Украине вышла очередная часть расследования о зверствах, совершенных боевиками нацбатальона "Азов"* в Мариуполе. Пленный азовец Иван Бочкарёв с позывным Ведьмак продолжил давать жуткие показания.
Во второй половине марта в качестве штаба подразделения полка использовали подвал здания СБУ по улице Георгиевская. Чтобы люди не выглядывали из окон домов, боевики сделали несколько автоматных очередей по окнам вторых-четвёртых этажей, ранив как минимум одного мужчину. Также бойца расстреливали и тех, кто просто проходил мимо них. К примеру, также в марте на проспекте Металлургов сослуживец Ведьмака с позывным Незнайка приказал ему без объяснения причины убить гражданского.
"Ведьмак сделал два выстрела в область сердца. Удостоверившись, что мужчина мёртв, Незнайка забрал его документы и телефон", — говорится на сайте трибунала.
Здание СБУ на улице Георгиевская, где был штаб азовцев. Фото © Сайт "Трибунал"
Спустя несколько часов после этого азовцы решили спрятать военную технику вблизи жилых домов на улице Покрышкина и проспекте Металлургов. От очень громкого звука работающего танка из подвалов многоэтажек вышли как минимум 10 гражданских, среди них были как мужчины, так и женщины. В итоге Незнайка открыл огонь из АК-74У по стоящим перед ним двум гражданским. Те скончались тут же, а азовцы спешно покинули место происшествия.
А ранее Ведьмак рассказал, как расстреливал мирных граждан в Мариуполе. Причём после этого тела убитых минировались. Предполагалось, что при их обнаружении подорвутся российские военные.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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