Лупили по окнам, расстреливали в упор: Ведьмак из "Азова" рассказал о зверствах в Мариуполе

На сайте Международного общественного трибунала по Украине вышла очередная часть расследования о зверствах, совершенных боевиками нацбатальона "Азов"* в Мариуполе. Пленный азовец Иван Бочкарёв с позывным Ведьмак продолжил давать жуткие показания.

Во второй половине марта в качестве штаба подразделения полка использовали подвал здания СБУ по улице Георгиевская. Чтобы люди не выглядывали из окон домов, боевики сделали несколько автоматных очередей по окнам вторых-четвёртых этажей, ранив как минимум одного мужчину. Также бойца расстреливали и тех, кто просто проходил мимо них. К примеру, также в марте на проспекте Металлургов сослуживец Ведьмака с позывным Незнайка приказал ему без объяснения причины убить гражданского.

"Ведьмак сделал два выстрела в область сердца. Удостоверившись, что мужчина мёртв, Незнайка забрал его документы и телефон", — говорится на сайте трибунала.

Здание СБУ на улице Георгиевская, где был штаб азовцев. Фото © Сайт "Трибунал"

Спустя несколько часов после этого азовцы решили спрятать военную технику вблизи жилых домов на улице Покрышкина и проспекте Металлургов. От очень громкого звука работающего танка из подвалов многоэтажек вышли как минимум 10 гражданских, среди них были как мужчины, так и женщины. В итоге Незнайка открыл огонь из АК-74У по стоящим перед ним двум гражданским. Те скончались тут же, а азовцы спешно покинули место происшествия.

А ранее Ведьмак рассказал, как расстреливал мирных граждан в Мариуполе. Причём после этого тела убитых минировались. Предполагалось, что при их обнаружении подорвутся российские военные.