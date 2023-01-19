Новости со "СКА Арены": Строители завершают монтаж центрального фасада крупнейшего ледового стадиона России

На проспекте Юрия Гагарина в Петербурге завершается монтаж центральной части архитектурного фасада "СКА Арены". Речь идёт о крупнейшем ледовом стадионе в стране, о ходе строительства которого губернатор Александр Беглов докладывал президенту Владимиру Путину во время встречи 18 января.

"СК-арена" идёт по графику. Есть свои трудности, но я думаю, что первый матч… Это там, где должен проходить чемпионат по хоккею, но, как вы говорили, мы проведём свой матч там, и я думаю, что летом это произойдёт", — сообщил российскому лидеру Беглов.

Судя по кадрам, которые сегодня распространила пресс-служба "СКА Арены", строительство ведётся достаточно динамично. В центральной части фасада смонтировано уже 222 блока, общий вес этих металлоконструкций составляет 6209 тонн. Остаётся смонтировать ещё 84 блока весом 3707 тонн.

Внутри здания тоже кипит работа, продолжается монтаж инженерных сетей, черновая и чистовая отделка помещений. Строители рассказали, что уже завершён монтаж 35 лифтов и 16 эскалаторов, забетонированы главная игровая и малая тренировочная площадки. А вокруг здания между тем завершаются работы по созданию скейтпарка и футбольного поля легкоатлетического стадиона. Парк возле комплекса будет открыт для жителей и гостей Северной столицы круглый год. Его будущая площадь — 12 гектаров. Территорию намерены поделить на четыре зоны: спортивную, фестивальную, прогулочную и семейную.









"Уже в 2023 году новый ледовый дворец примет жителей и гостей города", — сообщили Лайфу в пресс-службе комплекса.