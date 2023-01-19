Волейболисту из Украины пригрозили лишением лицензии за игру в одном клубе с россиянином

Украинскому доигровщику Тимофею Полуяну запретили выступать за турецкий клуб "Хекимоглу", так как в его составе присутствует россиянин Алексей Налобин. Такое решение приняла Федерация волейбола Украины.

Как рассказали в клубе, после подписания контракта украинец получил звонок от представителей организации. От него потребовали покинуть команду с блокирующим из России, иначе спортсмена отстранят от игр за сборную и лишат лицензии игрока. "Хекимоглу" направил обращение в федерацию в этой связи, в ответ он получил предложение убрать россиянина из состава, а взамен организация пришлёт украинского игрока.

"Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта", — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Команда продолжает переговоры с федерацией, однако Полуян уже покинул отель, в котором жил.