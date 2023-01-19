Волейболисту из Украины пригрозили лишением лицензии за игру в одном клубе с россиянином
Федерация волейбола Украины запретила Полуяну играть вместе с Налобиным за "Хекимоглу"
Украинскому доигровщику Тимофею Полуяну запретили выступать за турецкий клуб "Хекимоглу", так как в его составе присутствует россиянин Алексей Налобин. Такое решение приняла Федерация волейбола Украины.
Как рассказали в клубе, после подписания контракта украинец получил звонок от представителей организации. От него потребовали покинуть команду с блокирующим из России, иначе спортсмена отстранят от игр за сборную и лишат лицензии игрока. "Хекимоглу" направил обращение в федерацию в этой связи, в ответ он получил предложение убрать россиянина из состава, а взамен организация пришлёт украинского игрока.
"Мы заявили, что не будем участвовать в таком мероприятии, которое полностью противоречит духу спорта", — говорится в сообщении клуба в соцсетях.
Команда продолжает переговоры с федерацией, однако Полуян уже покинул отель, в котором жил.
Ранее российский полузащитник Ярослав Михайлов рассказал, как в немецком "Шальке" изменили к нему отношение из-за СВО. По словам спортсмена, ему дали понять, что не будут подписывать контракт из-за происходящего, хотя ранее такие планы были.
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achvolleyljubljana