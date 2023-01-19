Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть мир в ядерную войну, и, чтобы этого избежать, от лидера Незалежной нужно избавиться. Об этом заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Зеленский призывает страны Запада значительно увеличить поставки оружия. Он точно желает мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от этой сумасшедшей марионетки", — написал он в "Твиттере".