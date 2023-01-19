"Сумасшедшая марионетка": Во Франции раскрыли масштабы плана агрессии Зеленского
Французский политик Филиппо призвал избавиться от Зеленского во избежание ядерной войны
Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть мир в ядерную войну, и, чтобы этого избежать, от лидера Незалежной нужно избавиться. Об этом заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Зеленский призывает страны Запада значительно увеличить поставки оружия. Он точно желает мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от этой сумасшедшей марионетки", — написал он в "Твиттере".
Ранее Лайф рассказывал, что Филиппо назвал бессмысленным отказ от российского газа. Он отметил, что Анкара также получает голубое топливо от Москвы.
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