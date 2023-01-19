С 23 января IT-специалисты смогут сами подавать заявления об отсрочке призыва в армию

С 23 января начнётся приём заявок на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу для IT-специалистов. Об этом сообщило Минцифры России.

В ведомстве рассказали, что правила подачи заявлений изменились. Теперь сотрудники IT-компаний могут заполнить информацию о себе самостоятельно. Претендующие на отсрочку специалисты должны будут успеть подать заявления в период с 23 января по 6 февраля через "Госуслуги".

"Работодатель увидит их в своём личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно", — сказано в сообщении Минцифры в телеграм-канале.

Компании должны будут проверить данные сотрудников до 9 февраля и направить списки в министерство через "Госуслуги". До 1 марта ведомство передаст сведения в Минобороны РФ. Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 апреля по 15 июля.

Чтобы получить отсрочку от весеннего призыва в армию, IT-специалист должен быть в возрасте от 18 до 27 лет с российским гражданством. Ему нужно работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня. Отработать в аккредитованных IT-компаниях необходимо не менее 11 месяцев.