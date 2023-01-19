Украинский министр помечтала на форуме в Давосе о победе над РФ в этом году

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, помечтала о том, как украинская армия одолеет российскую уже в этом году. При этом она подчеркнула, что "победа" Киева полностью зависит от поставок иностранного вооружения и санкционной политики стран Запада по отношению к России.

"Мы можем победить уже в этом году, однако, разумеется, всё зависит от военной помощи, от тяжёлого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики", — сказала украинский министр.