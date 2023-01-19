Украинский министр помечтала на форуме в Давосе о победе над РФ в этом году
Министр экономики Украины Свириденко: Киев может победить Москву уже в этом году
Министр экономики Украины Юлия Свириденко, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, помечтала о том, как украинская армия одолеет российскую уже в этом году. При этом она подчеркнула, что "победа" Киева полностью зависит от поставок иностранного вооружения и санкционной политики стран Запада по отношению к России.
"Мы можем победить уже в этом году, однако, разумеется, всё зависит от военной помощи, от тяжёлого вооружения, от противоракетных систем, от всего, что поможет нам воевать на поле боя, а также от санкционной политики", — сказала украинский министр.
А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Москва "должна проиграть". Также немецкий политик заявил, что Киев может рассчитывать на помощь от Запада "столько, сколько потребуется".
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