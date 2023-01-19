Захарова: ИГИЛ — наивные дети по сравнению с киевским режимом
Захарова сравнила Киев с ИГИЛ после истории с убийством участника переговоров Киреева
Официальный представитель МИД РФ сравнила нынешние власти Украины с ИГИЛ* после истории с убийством Дениса Киреева — члена первой делегации Киева на переговорах с Москвой.
"Запрещённый ИГИЛ* — это наивные дети по сравнению с киевским режимом", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, в марте 2022 года был убит член украинской делегации, участвующий в первых переговорах с Россией, финансист Денис Киреев. Тогда в Киеве заявили, что СБУ заподозрила его в госизмене и ликвидировала при задержании. Однако сейчас выяснилось, что Киреева убили ошибочно. Газета Wall Street Journal написала, что финансист был застрелен из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы, однако спецслужбы никаких доказательств измены не привели. На заявление WSJ пришлось отвечать в Киеве: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киреев не был российским агентом, а убили его из-за неразберихи в силовых структурах Незалежной.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС / Валерий Шарифулин