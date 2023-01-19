Кадыров вступился за российских бойцов, которые носят бороды

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за участников российской спецоперации, которые носят бороды. Он не согласился с позицией депутата и генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который считает бритьё в армии необходимым.

"Я представляю, как удивились наши бойцы с передовой, мобилизованные, добровольцы, — что бородачи, что бритые. Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг — растительность на лице! Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке", — иронично заметил Кадыров в телеграм-канале.

Он назвал данное предложение глупой нелепостью и напомнил, что на передовой есть проблемы гораздо важнее этой. Инициативу запретить бороды Кадыров счёл "явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух бойцов". Глава Чечни напомнил, что военные "бородачи" освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба.

Он предложил удачные идеи, чтобы сократить потери среди военных и гражданского населения, а не придираться к бойцам.