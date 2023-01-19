Профессор Гусев объяснил, почему заявления МИД Ирана о Крыме не стоит принимать в штыки

Москве не стоит воспринимать в штыки заявление Тегерана о Крыме, но стоит его проанализировать. Так доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал слова главы иранского МИДа о том, что страна не признает Крым и новые регионы в составе России.

Собеседник Лайфа объяснил, что Иран старается реагировать всё же более сдержанно, более выдержанно, чем ряд других государств. Тем более страну нельзя упрекнуть в том, что такими заявлениями она хочет ублажить США и Европу.

"Это не та страна, с которой можно заигрывать. Она очень твёрдо стоит на своих позициях не только в мусульманском мире, но и в целом в системе международных отношений. Поэтому я считаю, что подобного рода заявления не нужно буквально прямо воспринимать в штыки, потому что действительно идёт военная операция России, и страны с опасением относятся к этим событиям", — отметил Гусев.

С другой же стороны, подчёркивает эксперт, учитывая сложность и противоречивость системы международных отношений, Иран имеет право высказывать свою точку зрения.

"Высказался и высказался. Да, мы к этому относимся серьёзно, да, мы анализируем то, что говорят, то, что пишут в том числе такие высокопоставленные чиновники", — добавил доктор политических наук.