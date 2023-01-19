В Париже на манифестации против пенсионной реформы начались первые столкновения с полицией, правоохранителям даже пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

В Париже на манифестации против пенсионной реформы начались столкновения с полицией. Видео © Twitter / partizanGreece1 / kanti_natali

Судя по видео, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, полицейские оттесняют протестующих щитами и дубинками, также применяются и водомёты. При этом сами участники манифестации жгут фаеры, забрасывают служителей порядка камнями, бутылками и петардами.

Акция протеста в столице Франции началась после 14:00 по местному времени (16:00 мск). В ней участвуют десятки тысяч человек, в том числе представители разных отраслей, сторонники движения "жёлтые жилеты" и радикалы Black bloc.