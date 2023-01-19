Усик оскорбил Фьюри в ответ на вызов на бой за титул чемпиона мира

Боксёр с Украины Александр Усик согласился на поединок с британцем Тайсоном Фьюри, однако не обошлось без оскорблений. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети.

"Кролик идёт за тобой, пузо", — написал спортсмен в ответ на вызов.

Украинский боксёр также опубликовал фотографию, на которой колет дрова. На одном из них он отметил оппонента. Подчеркнём, что начал эту перепалку не Усик — недавно Фьюри пригрозил спортсмену, назвав его кроликом и предложив бежать.

"Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой. Беги, кролик, беги. Ты знаешь, кто я. Цыганский король. Король может быть только один", — указал британский боксёр.