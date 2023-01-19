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19 января, 16:56

Усик оскорбил Фьюри в ответ на вызов на бой за титул чемпиона мира

Украинец Усик согласился на поединок с Фьюри за титул чемпиона мира

Боксёр с Украины Александр Усик согласился на поединок с британцем Тайсоном Фьюри, однако не обошлось без оскорблений. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети.

"Кролик идёт за тобой, пузо", — написал спортсмен в ответ на вызов.

Украинский боксёр также опубликовал фотографию, на которой колет дрова. На одном из них он отметил оппонента. Подчеркнём, что начал эту перепалку не Усик — недавно Фьюри пригрозил спортсмену, назвав его кроликом и предложив бежать.

"Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой. Беги, кролик, беги. Ты знаешь, кто я. Цыганский король. Король может быть только один", — указал британский боксёр.

Фьюри будет тренироваться с экс-игроком МЮ перед боем с Усиком

Фьюри будет тренироваться с экс-игроком МЮ перед боем с Усиком

Ранее Лайф писал о том, что британский боксёр Тайсон Фьюри проведёт бой с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

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ТАСС / EPA / JOSE SENA GOULAO

Илья Суриков

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