Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Правительство России утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Следить за трудом иноагентов будет Минюст РФ.

Документ состоит из четырёх пунктов: общие положения, осуществление государственного контроля, меры правового регулирования по результатам госконтроля и обжалование решений. Среди задач госконтроля указываются предупреждение, выявление и пресечение нарушений закона. Всего в положении 58 пунктов.

Постановление исполняет принятый в июле прошлого года закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, который обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства РФ об иноагентах и ввёл ряд новых положений.