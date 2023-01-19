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19 января, 17:33

Учёные выяснили, что технический прогресс человечества ускоряет эволюцию обезьян

PNAS: Прогресс человечества вынуждает обезьян спускаться с деревьев, чтобы ходить по земле

Учёные, работающие в заповедниках и дикой природе, заметили, что обезьяны всё чаще стали слезать с верхушек деревьев, чтобы ходить по земле. Причём этот переход у животных происходит удивительно быстро. Исследование на данную тему опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America — PNAS.

Специалисты провели 150 тысяч часов экспериментов в 60 разных уголках обитания обезьян чуть ли не по всему миру. В общей сложности под наблюдением биологов было 47 видов различных приматов. И все, включая обыкновенных мартышек, демонстрировали предрасположенность к пешим прогулкам, причём некоторые обезьяны теперь проводят до 85% времени на ногах. Учёные считают, что такое нехарактерное для приматов поведение стало итогом техногенной деятельности человека.

"Наши результаты позволяют предположить, что по мере ухудшения воздействия человека на среду обитания и климат, виды, уже живущие в более жарких местах обитания, скорее всего, перейдут к более активному использованию земли", — пишут авторы исследования.

А вот некоторые специалисты считают, что вины человечества в этом нет, поскольку обезьяны начали следующий виток своего эволюционного развития, поэтому не исключено, что через миллионы лет они тоже станут людьми.

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Обложка ©

Freepik / kuritafsheen77

Наталья Исакова
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