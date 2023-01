Учёные выяснили, что технический прогресс человечества ускоряет эволюцию обезьян

Учёные, работающие в заповедниках и дикой природе, заметили, что обезьяны всё чаще стали слезать с верхушек деревьев, чтобы ходить по земле. Причём этот переход у животных происходит удивительно быстро. Исследование на данную тему опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America — PNAS.