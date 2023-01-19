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19 января, 18:18

Психотерапевт с 30-летним стажем устроила поджог в подъезде многоэтажки в Подмосковье

Психотерапевт с 30-летним стажем подожгла информационный стенд в подъезде многоэтажки в подмосковной деревне Голубое. Как Лайфу рассказал источник, в полицию обратились соседи женщины, которые вычислили её по камерам видеонаблюдения.

Психотерапевт с 30-летним стажем устроила поджог в подъезде многоэтажки в Подмосковье. Видео © LIFE

На оказавшихся в нашем распоряжении кадрах видно, как злоумышленница заходит в подъезд, поджигает объявление на стене с информацией и уходит дальше по своим делам. К счастью, обошлось без крупного пожара и пострадавших. Мотивы поджога, по всей видимости, у женщины выяснят правоохранители. По нашим данным, по факту случившегося уже проводится проверка.

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Ранее Лайф сообщал, что неизвестный мужчина поджёг военкомат в Братске Иркутской области. В момент происшествия в нём находилось два человека: полицейский и женщина-охранник. К счастью, никто не пострадал — огонь повредил лишь кровлю здания.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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