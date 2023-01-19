Психотерапевт с 30-летним стажем подожгла информационный стенд в подъезде многоэтажки в подмосковной деревне Голубое. Как Лайфу рассказал источник, в полицию обратились соседи женщины, которые вычислили её по камерам видеонаблюдения.

Психотерапевт с 30-летним стажем устроила поджог в подъезде многоэтажки в Подмосковье. Видео © LIFE

На оказавшихся в нашем распоряжении кадрах видно, как злоумышленница заходит в подъезд, поджигает объявление на стене с информацией и уходит дальше по своим делам. К счастью, обошлось без крупного пожара и пострадавших. Мотивы поджога, по всей видимости, у женщины выяснят правоохранители. По нашим данным, по факту случившегося уже проводится проверка.