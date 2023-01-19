В ЛНР приняли закон о выборах депутатов представительных органов разного уровня

В Луганской Народной Республике местный Народный совет в четверг принял закон о выборах депутатов представительных органов разного уровня.

Все 39 присутствующих парламентариев единогласно проголосовали за законопроект во втором и окончательном чтении, передаёт ТАСС.

Представитель главы ЛНР в Народном совете Нина Галан пояснила, что документ разработан по инициативе врио главы республики Леонида Пасечника. Он необходим для определения порядка формирования и организации деятельности избиркомов, создаваемых в регионе.

В России единый день голосования в 2023 году пройдёт 10 сентября. В нём впервые примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.