Учёные из Воронежа придумали, как производить молоко из конопли

Специалисты Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) придумали уникальную технологию выпуска молока из конопляных семян. Как отметила доцент кафедры биохимии и биотехнологии вуза Людмила Василенко, на данный момент в России ещё не делают такой напиток в промышленных масштабах, однако летом одна из местных компаний планирует запустить производство.

"У белка конопли уникальный состав, высокое содержание альбумина, он очень близок к животному белку, у него очень высокая усвояемость", — приводит ТАСС её слова.

Как отметила Василенко, молоко из конопли не имеет постороннего запаха и отличается сладковатым вкусом. Однако продукт будет стоить примерно на 20% дороже, чем соевый аналог. При этом специалист добавила, что из белка конопли также можно производить йогурты, котлетный фарш, сгущёнку, масло и даже добавки для спортивного питания.