Учёные из Воронежа придумали, как производить молоко из конопли
Специалисты Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) придумали уникальную технологию выпуска молока из конопляных семян. Как отметила доцент кафедры биохимии и биотехнологии вуза Людмила Василенко, на данный момент в России ещё не делают такой напиток в промышленных масштабах, однако летом одна из местных компаний планирует запустить производство.
"У белка конопли уникальный состав, высокое содержание альбумина, он очень близок к животному белку, у него очень высокая усвояемость", — приводит ТАСС её слова.
Как отметила Василенко, молоко из конопли не имеет постороннего запаха и отличается сладковатым вкусом. Однако продукт будет стоить примерно на 20% дороже, чем соевый аналог. При этом специалист добавила, что из белка конопли также можно производить йогурты, котлетный фарш, сгущёнку, масло и даже добавки для спортивного питания.
А ранее известный российский сыровар Олег Сирота пожаловался на проблемы с продажей конопли. Речь, конечно же, идёт о техническом растении, которое было выращено под контролем сотрудников полиции.
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