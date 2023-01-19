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19 января, 20:12

Месси и Роналду, возможно, в последний раз встретились на поле

ПСЖ в товарищеском матче победил сборную Эр-Рияда со счетом 5:4

Товарищеский матч между французской командой "Пари Сен-Жермен" и сборной Эр-Рияда, собранной из клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" завершился со счётом 5:4 в пользу первой. Игра прошла на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.

Голы от французской команды забили Лионель Месси (3 минута), Маркиньос (43 минута), Серхио Рамос (53 минута), Килиан Мбаппе (60 минута с пенальти), Юго Экитике (78 минута). От сборной Эр-Рияда — Криштиану Роналду (34 минута, с пенальти, 45+6), Чан Хён Сун (56 минута), Андерсон Талиска (90+3).

Роналду впервые сыграл в матче против ПСЖ после перехода в "Аль-Наср" в декабре предыдущего года. Всего Месси и Роналду в 37 раз встретились на поле. Чаще всего это происходило на чемпионате Испании, шесть раз в Лиге чемпионов, по пять в Кубке и Суперкубке Испании, ещё два - в сборных.

Возможно, это последняя встреча Роналду и Месси на футбольном поле. Они теперь расходятся в лиги разных частей света.

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Анатолий Симоненко

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