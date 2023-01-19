Месси и Роналду, возможно, в последний раз встретились на поле

Товарищеский матч между французской командой "Пари Сен-Жермен" и сборной Эр-Рияда, собранной из клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", завершился со счётом 5:4 в пользу первой. Игра прошла на стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде.

Роналду впервые сыграл в матче против ПСЖ после перехода в "Аль-Наср" в декабре предыдущего года. Всего Месси и Роналду 37 раз встретились на поле. Чаще всего это происходило на чемпионате Испании, шесть раз — в Лиге чемпионов, по пять — в кубке и суперкубке Испании, ещё два — в сборных.