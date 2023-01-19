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Регион
Опубликовано 19 января 2023, 20:12

Месси и Роналду, возможно, в последний раз встретились на поле

Роналду и Месси обменялись голами в ходе товарищеского матча в Эр-Рияде

Товарищеский матч между французской командой "Пари Сен-Жермен" и сборной Эр-Рияда, собранной из клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", завершился со счётом 5:4 в пользу первой. Игра прошла на стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде.

Голы от французской команды забили Лионель Месси (3-я минута), Маркиньос (43-я минута), Серхио Рамос (53-я минута), Килиан Мбаппе (60-я минута с пенальти), Юго Экитике (78-я минута). От сборной Эр-Рияда — Криштиану Роналду (34-я минута, с пенальти, 45+6), Чан Хён Сун (56-я минута), Андерсон Талиска (90+3).

Роналду впервые сыграл в матче против ПСЖ после перехода в "Аль-Наср" в декабре предыдущего года. Всего Месси и Роналду 37 раз встретились на поле. Чаще всего это происходило на чемпионате Испании, шесть раз в Лиге чемпионов, по пять в кубке и суперкубке Испании, ещё два в сборных.

Возможно, это последняя встреча Роналду и Месси на футбольном поле. Они теперь расходятся в лиги разных частей света.

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Twitter / AlNassrFC_EN / PSG_English

Анатолий Симоненко
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