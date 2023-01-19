Анна Щербакова попала в финал голосования за награду "Самый ценный фигурист года"

В финал голосования за награду "Самый ценный фигурист года" вышла российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Кроме неё в финал попали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, а также американец Натан Чен.

В список номинантов изначально вошли японцы Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно, Рику Миура и Рюити Кихара, а также китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. В Цюрихе 5 февраля объявят обладателя награды.

Россиянке Анне Щербаковой 18 лет. Она является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).