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19 января, 18:56

Анна Щербакова попала в финал голосования за награду "Самый ценный фигурист года"

В финал голосования за награду "Самый ценный фигурист года" вышла российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Кроме неё в финал попали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, а также американец Натан Чен.

В список номинантов изначально вошли японцы Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно, Рику Миура и Рюити Кихара, а также китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. В Цюрихе 5 февраля объявят обладателя награды.

Фигуристку Щербакову признали спортсменкой года

Фигуристку Щербакову признали спортсменкой года

Россиянке Анне Щербаковой 18 лет. Она является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

Ранее Лайф писал о том, что от Международного союза конькобежцев (ISU) потребовали лишить российскую спортсменку Анну Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист года". С такой инициативой выступила украинская федерация фигурного катания.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Илья Суриков

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