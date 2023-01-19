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19 января, 18:51

Боррель назвал неуместными слова Лаврова о попытке Запада решить "русский вопрос"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лавров о том, что "помощь" Запада Украине является попыткой "окончательно решить "русский вопрос".

"Не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты её территории и народа от несправедливой агрессии", — говорится в заявлении Борреля.

Глава дипломатии Евросоюза назвал обвинения Лаврова в адрес Запада "совершенно неуместными".

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Напомним, Сергей Лавров накануне заявил: "как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер захватил и поставил под ружьё большинство европейских стран", чтобы задействовать их в войне против СССР, так и США сейчас "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только". Вашингтон и его партнёры сейчас "через Украину по доверенности ведут войну" против России, сказал Лавров.

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Wikipedia / Unión Europea en Perú

Арина Родионова

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