Боррель назвал неуместными слова Лаврова о попытке Запада решить "русский вопрос"

"Не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты её территории и народа от несправедливой агрессии", — говорится в заявлении Борреля.

Напомним, Сергей Лавров накануне заявил: "как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер захватил и поставил под ружьё большинство европейских стран", чтобы задействовать их в войне против СССР, так и США сейчас "организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только". Вашингтон и его партнёры сейчас "через Украину по доверенности ведут войну" против России, сказал Лавров.