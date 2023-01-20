Toyota первой возобновила поставки в Россию запчастей

Автоконцерн Toyota возобновил поставки некоторых запчастей на российский рынок. Произошло это в конце прошлого года. Кроме того, российская дочка компании "Тойота Мотор" одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт. Об этом сообщают "Известия".

"Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой. Ключевым препятствием для возобновления полноценных поставок является серьёзное нарушение логистических цепочек поставок", — сказали газете в пресс-службе "Тойота Мотор".

Как пишет издание, ситуацию с параллельным импортом в концерне не прокомментировали. В Минпромторге отметили, что исключать бренд из списка параллельного импорта не планируют.

В "Общественной потребительской инициативе" подчеркнули, что действия компании подтверждают возможность дочерних компаний иностранных автоконцернов обеспечить права потребителей. Ссылка на "мифичексие трудности" — лишь сознательное нарушение прав граждан и попытка уйти от ответственности, отметили там. Опрошенные изданием эксперты заявляют, что многие вопросы уже решены и большую часть комплектующих в РФ ввозить уже можно. В дальнейшем общественники намерены добиться соответствующих решений и от других брендов автомобилей.