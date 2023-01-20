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19 января, 21:25

Мужу погибшей в ДТП с участием авто Собчак присудили компенсацию

Суд постановил выплатить 300 тысяч рублей мужу погибшей в ДТП с участием авто Собчак

Муж девушки, погибшей в аварии с участием машины Ксении Собчак, получит компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Гражданский иск Антона Тарасова удовлетворил Сочинский суд. Однако тот не согласен с решением. По его словам, семья понесла большие моральные и финансовые потери, которые "в двух словах не объяснить". Мужчина отметил, что эта сумма не компенсирует ничего.

"Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и всё необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребёнок пережил эту трагедию", — заявил Тарасов в интервью РИА "Новости".

Появилось видео момента смертельного ДТП с участием Собчак в Сочи

Появилось видео момента смертельного ДТП с участием Собчак в Сочи

Напомним, ДТП произошло в октябре 2021 года. Ксения Собчак находилась в машине, попавшей в аварию по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. "Майбах", который вёз Собчак в аэропорт, выехал на встречную полосу и столкнулся с "фольксвагеном", пассажирка которого скончалась, ещё два человека получили травмы. Тогда телеведущая оперативно покинула место аварии и улетела в Москву. Водитель "майбаха" Олег Цой признал вину, его отправили под домашний арест, а через год после аварии приговорили к реальному сроку.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Анатолий Симоненко

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