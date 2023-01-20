Мужу погибшей в ДТП с участием авто Собчак присудили компенсацию

Муж девушки, погибшей в аварии с участием машины Ксении Собчак, получит компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Гражданский иск Антона Тарасова удовлетворил Сочинский суд. Однако тот не согласен с решением. По его словам, семья понесла большие моральные и финансовые потери, которые "в двух словах не объяснить". Мужчина отметил, что эта сумма не компенсирует ничего.

"Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и всё необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребёнок пережил эту трагедию", — заявил Тарасов в интервью РИА "Новости".