"Передаётся как обезьянья оспа": Захарова увидела признаки "вируса исключительности" в США

После слов спецпредставителя американского президента по вопросам климата Джона Керри в Давосе о том, что США якобы спасают планету, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о новом "вирусе". По её ироничному ответу ясно, что заражённые им считают себя исключительными. А передаётся он, по её словам, так же, как обезьянья оспа.

"Когда вы останавливаетесь и думаете об этом, довольно необычно, что мы выбираем группу людей из-за того, что коснулось нас в определённый момент нашей жизни, тех, кто могут сидеть в комнате, собираться вместе и действительно говорить о спасении планеты. Это настолько... словно космос, думать о "спасении планеты", — привела Захарова в своей публикации в Telegram-канале цитату Керри на Всемирном экономическом форуме.

Он отметил, что если сказать это большинству людей, они могут принять думающего о спасении планеты за сумасшедшего, "обнимающего дерево, леволиберала, благодетеля" или кого-то подобного другого. А в действительности, резюмировал Керри, "мы [США] — именно эти люди". В связи с этой речью Керри Захарова и "поставила диагноз", написав, что в Америке, видимо, появился новый "вирус исключительности".

"Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространён в США. Передаётся так же, как обезьянья оспа", — написала Захарова.

Напомним, что в Европе одной из групп населения, особо подверженной обезьяньей оспе, были представители сексуальных меньшинств. В их среде это заболевание получило быстрое распространение.