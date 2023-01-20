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19 января, 21:05

"Несёт нас быстро": На Онежском озере оторвалась льдина с рыбаками

На Онежском озере МЧС развернуло поиски рыбаков на оторвавшейся льдине

В Ленинградской области на Онежском озере льдина с двумя рыбаками оторвалась от берега. На их поиски направлены три плавательных средства, сообщили в МЧС РФ.

"Большая льдина, несёт нас быстро", — рассказали спасателям рыбаки.

Помощь направлена из Ленинградской, Вологодской областей и Карелии. Также пришлось задействовать вертолёт Ми-8. Спасатели призвали рыбаков обозначить их местонахождение фонарями, когда они услышат звук винтов. В поисковой операции в целом участвует 18 человек и 7 единиц техники.

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МЧС РФ

Андрей Григорьев

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