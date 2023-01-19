Смоделирован сценарий ядерного удара по США

В Принстонском университете разработали симулятор ядерного удара условной России по США. В ходе программы, которую учёные Шэрон Вайнер и Морица Кютта создали для очков виртуальной реальности, участнику эксперимента предстоит испытать себя в роли американского президента. Как рассказывает журналист Financial Times Джон Торнхилл, нужно за считанные секунды определиться с ответом на якобы нанесённый ядерный удар.

"Передо мной на виртуальных картах лежат три варианта. Первый разрешает ограниченный ответный удар по российским объектам межконтинентальных баллистических ракет, а также по основным базам подводных лодок и авиабазам. Это приведёт к потерям от пяти до пятнадцати миллионов человек", — заявил Торнхилл.

Как рассказал журналист далее, второй вариант предполагает нанесение удара по всем ядерным объектам России и смерть от 20 до 25 миллионов человек. В третьем сценарии к целям добавлены основные промышленные объекты и руководство РФ, здесь речь идёт о гибели до 45 миллионов населения. В результате Торнхилл не выбрал ни одну из версий ответа, решив, что ядерную атаку, если она начнётся, ничем не остановить, тогда зачем вообще принимать ответные меры. Кроме того, в этой "игре" он допустил, что система оповещения могла сработать по ошибке. Он рассказал, что позже один из разработчиков — Вайнер — объяснил, что правильных или неправильных реакций здесь нет.

"Некоторые люди, прошедшие этот опыт, убеждены, что поступили правильно, нанеся ответный удар. Другие, кто санкционировал запуск ракеты, сразу же сожалеют о своем решении и мучаются оттого, что совершили ужасную ошибку", — рассказал журналист.