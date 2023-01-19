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Опубликовано 19 января 2023, 23:32
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Москалькова призвала МККК активнее посещать российских пленных на Украине

Международный комитет Красного Креста должен активнее посещать российских военнослужащих, удерживаемых на Украине, особенно раненых. С такой просьбой обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова к главе МККК Мирьяне Сполярич. Они провели встречу.

"Обратилась к МККК с просьбой активизировать работу по посещению российских военнослужащих, удерживаемых на Украине, особенно раненых", — заявила Москалькова в своём telegram-канале.

По словам омбудсмена, они также обсудили вопрос о соблюдении норм международного права в отношении военнопленных, а ещё о расширении доступа к ним.

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Ранее Москалькова получила видео с пытками военнослужащих РФ на Украине. Она выразила намерение обратиться не только в международные организации, но и к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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Telegram / ombudsmanrf

Анатолий Симоненко
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