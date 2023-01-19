Пентагон заявил, что США поддерживают намерение Киева "вернуть территории"
Соединённые Штаты Америки поддерживают намерение Киева "вернуть территории" любыми способами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикации СМИ о намерении Вашингтона поддержать удары по Крыму.
"Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют. Мы не избегали это заявлять с самого начала", — заявила Сингх.
При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона повторила мнение администрации США, содержащее мысль, что Крым якобы является "частью Украины".
Напомним, по данным американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена склонна считать, что Украине нужны средства, которые дадут возможность наносить удары по территории Крыма. Это якобы даст Киеву лучшую позицию на будущих переговорах.
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