Соединённые Штаты Америки поддерживают намерение Киева "вернуть территории" любыми способами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикации СМИ о намерении Вашингтона поддержать удары по Крыму.

"Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют. Мы не избегали это заявлять с самого начала", — заявила Сингх.

При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона повторила мнение администрации США, содержащее мысль, что Крым якобы является "частью Украины".