Макрон спрогнозировал печальные последствия для ЕС от действий США

Американскому бизнесу выделят масштабные субсидии по закону о снижении инфляции США, а в Европе это может привести к разрушению промышленного сектора. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Петро Санчесом в Барселоне заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Европа переживает трудный период из-за войны, а также по причине торговых решений, принятых нашими коллегами в США. Если Европа не будет реагировать, ускорение озеленения экономики США будет означать деиндустриализацию Европы", — сказал Макрон.