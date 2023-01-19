Макрон спрогнозировал печальные последствия для ЕС от действий США
Макрон: Закон о снижении инфляции в США грозит Европе разрушением промышленности
Американскому бизнесу выделят масштабные субсидии по закону о снижении инфляции США, а в Европе это может привести к разрушению промышленного сектора. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Петро Санчесом в Барселоне заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Европа переживает трудный период из-за войны, а также по причине торговых решений, принятых нашими коллегами в США. Если Европа не будет реагировать, ускорение озеленения экономики США будет означать деиндустриализацию Европы", — сказал Макрон.
На пресс-конференции, которую транслировал официальный аккаунт Елисейского дворца в Twitter, Макрон и Санчес призвали Европу проявить "волюнтаристский" подход в данном вопросе.
Напомним, Белый дом вбил клин между США и союзниками, которых они призывали к солидарности в противодействии России. Под этим "клином" подразумевается американский закон о снижении инфляции. Макрон первым из европейских политиков обрушился с критикой в адрес Штатов из-за политики субсидирования американских компаний и назвал её крайне агрессивной, а затем пригрозил Вашингтону ответом.