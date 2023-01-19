Венгрия заблокировала в ЕС седьмой транш военной помощи Украине

Венгрия заблокировала в Европейском союзе утверждение очередного, уже седьмого пакета финансовой помощи для Украины, нацеленной на приобретение вооружения. Об этом сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

По её данным, речь идёт о выделении 500 млн евро из так называемого Европейского фонда мира. Власти ЕС на этом фоне попытаются надавить на Будапешт в ходе встречи глав МИД на следующей неделе. Если Венгрия не согласится, Брюссель рассчитывает добиться утверждения транша без участия Будапешта.

Тот самый Европейский фонд мира используется в ЕС для оплаты поставок оружия Украине. В прошлом году из него были оплачены поставки вооружения примерно на 3,2 млрд евро.