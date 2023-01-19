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19 января, 18:59

В Белом доме заявили, что Байден не хочет вести переговоры о потолке госдолга США

Американский лидер Джо Байден по-прежнему не планирует вести переговоры по потолку госдолга США, несмотря на то что он был достигнут, и призывает Конгресс действовать. Об этом сообщила журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

В ходе брифинга её спросили, намерен ли Байден встретиться с американскими законодателями из-за того, что госдолг США достиг потолка в 31,4 триллиона долларов. Далтон ответила, что переговоров на эту тему не будет. Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнула, что заняться данной проблемой "без всяких условий" обязан Конгресс.

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Flickr / Whitehouse

Наталья Исакова

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