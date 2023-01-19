"Всё может пойти не так": Премьер Польши признал усталость Запада от Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Запад "устал" от Украины. Он призвал "оживлять дискуссию" по конфликту в этой стране.

"Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад всё больше устаёт от того, что там происходит", — заявил он сотрудникам СМИ.

По мнению Моравецкого, важно убедить западное общественное мнение, что на Украине сейчас "решается будущее Европы, если не мира". Правда, признаёт он, общество на Западе не столь терпеливо, оно "может устать, не хочет направлять оружие".

"Всё это может пойти не так", — сказал премьер Польши.