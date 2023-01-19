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19 января, 19:36

Пентагон: США пока не считают нужным отправлять танки Abrams Украине

<p>Танк Abrams. Фото © ТАСС / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI</p>

Танк Abrams. Фото © ТАСС / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI

Власти Соединённых Штатов пока не видят необходимости в отправке Украине танков Abrams. Причина в высокой стоимости обслуживания этих боевых машин. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Abrams — это танки, которые требуют реактивного топлива. <…> Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делает ненужным сейчас предоставление их украинской стороне", — сказала она на брифинге.

Также она коснулась темы о возможности поставки танков Украине из Германии Сингх заявила, что ФРГ сама вольна решать, какую помощь отправлять Киеву. США же "делают, что могут" для поддержки Украины.

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Ранее уже сообщалось, что США не будут поставлять Украине танки Abrams по техническим причинам. Эти боевые машины оказались склонны к поломкам и требуют постоянного обслуживания. Издание Politico затем подтвердило эту информацию и рассказало, что в пакет военной помощи Украине, который выделят 20 января, будет включена артиллерия, боеприпасы и бронетехника.

Андрей Григорьев

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