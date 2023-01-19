Пентагон: США пока не считают нужным отправлять танки Abrams Украине

Власти Соединённых Штатов пока не видят необходимости в отправке Украине танков Abrams. Причина в высокой стоимости обслуживания этих боевых машин. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Abrams — это танки, которые требуют реактивного топлива. <…> Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делает ненужным сейчас предоставление их украинской стороне", — сказала она на брифинге.

Также она коснулась темы о возможности поставки танков Украине из Германии Сингх заявила, что ФРГ сама вольна решать, какую помощь отправлять Киеву. США же "делают, что могут" для поддержки Украины.