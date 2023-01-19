Пентагон: США пока не считают нужным отправлять танки Abrams Украине
Танк Abrams. Фото © ТАСС / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI
Власти Соединённых Штатов пока не видят необходимости в отправке Украине танков Abrams. Причина в высокой стоимости обслуживания этих боевых машин. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Abrams — это танки, которые требуют реактивного топлива. <…> Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делает ненужным сейчас предоставление их украинской стороне", — сказала она на брифинге.
Также она коснулась темы о возможности поставки танков Украине из Германии Сингх заявила, что ФРГ сама вольна решать, какую помощь отправлять Киеву. США же "делают, что могут" для поддержки Украины.
Ранее уже сообщалось, что США не будут поставлять Украине танки Abrams по техническим причинам. Эти боевые машины оказались склонны к поломкам и требуют постоянного обслуживания. Издание Politico затем подтвердило эту информацию и рассказало, что в пакет военной помощи Украине, который выделят 20 января, будет включена артиллерия, боеприпасы и бронетехника.