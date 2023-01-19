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19 января, 19:48

Более миллиона человек вышли во Франции на акцию против пенсионной реформы

<p>Протесты во Франции. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Covid19energoi/status/1616154332709126194" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Covid19energoi</a></p>

Протесты во Франции. Фото © Twitter / Covid19energoi

По данным французского МВД, количество участников манифестации против пенсионной реформы превысило 1,1 миллиона человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Только на улицы Парижа с протестом 19 января вышли 80 тысяч человек. Из всех прошедших в разных городах Франции в этот день манифестаций столичная стала самой массовой.

Глава крупнейшего французского профсоюза — Всеобщей конфедерации труда — заявлял о двух миллионах участников демонстраций, в столице, по его сведениям, на улицы вышло около 400 тысяч человек. Полиция в Париже задержала 38 человек.

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Как писал ранее Лайф, в Париже на манифестации против пенсионной реформы прошли столкновения с полицией. Правоохранителям даже пришлось применить слезоточивый газ.

Арина Родионова

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