Более миллиона человек вышли во Франции на акцию против пенсионной реформы
Протесты во Франции. Фото © Twitter / Covid19energoi
По данным французского МВД, количество участников манифестации против пенсионной реформы превысило 1,1 миллиона человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на правоохранительные органы республики.
Только на улицы Парижа с протестом 19 января вышли 80 тысяч человек. Из всех прошедших в разных городах Франции в этот день манифестаций столичная стала самой массовой.
Глава крупнейшего французского профсоюза — Всеобщей конфедерации труда — заявлял о двух миллионах участников демонстраций, в столице, по его сведениям, на улицы вышло около 400 тысяч человек. Полиция в Париже задержала 38 человек.
Как писал ранее Лайф, в Париже на манифестации против пенсионной реформы прошли столкновения с полицией. Правоохранителям даже пришлось применить слезоточивый газ.