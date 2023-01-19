Более миллиона человек вышли во Франции на акцию против пенсионной реформы

По данным французского МВД, количество участников манифестации против пенсионной реформы превысило 1,1 миллиона человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Только на улицы Парижа с протестом 19 января вышли 80 тысяч человек. Из всех прошедших в разных городах Франции в этот день манифестаций столичная стала самой массовой.

Глава крупнейшего французского профсоюза — Всеобщей конфедерации труда — заявлял о двух миллионах участников демонстраций, в столице, по его сведениям, на улицы вышло около 400 тысяч человек. Полиция в Париже задержала 38 человек.