США решили вывезти российское оружие из Латинской Америки

США ведут работу с девятью странами Латинской Америки относительно возможности отправки Киеву российского оружия, которое находится на балансе их вооружённых сил. Взамен Штаты предлагают свою технику. Такое заявление сделала глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон во время выступления в Атлантическом совете на семинаре, темой которого стали "стратегические угрозы в Латинской Америке".

Она отметила, что оружие российского производства есть у Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и ещё шести стран региона, то есть в сумме у девяти.

"Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине", — сказала она.