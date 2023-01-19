Подсчитано количество иностранных наёмников в ВСУ

Со стороны Вооружённых сил Украины сейчас действуют от тысячи до трёх тысяч иностранных наёмников. Таков результат подсчёта, который провели аналитики, следящие за ситуацией. Об этом пишет Washington Post.

Издание отмечает, что весной прошлого года в Киеве заявляли о 20 тысячах военных наёмников из 50 стран в рядах ВСУ. Однако, как полагают аналитики, большинство вернулись на родину. Авторы статьи пишут, что многие заинтересованы больше в красивых фото для соцсетей, чем в участии в реальных боях. Есть такие, кого вдохновили компьютерные игры вроде Call of Duty, или же они скрываются от уголовного преследования в своей стране.

"Считается, что в настоящее время действуют от одного до трёх тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трёх батальонах иностранного легиона", — говорится в материале.