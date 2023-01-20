В Госдепе прокомментировали слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"
Госдеп: В ядерной войне нельзя победить, начинать её нельзя
Власти США исходят из того, что в ядерной войне победить нельзя, а поэтому начинать её нельзя. Об этом заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя слова зампреда Совета Безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева.
"В ядерной войне нельзя победить, её никогда нельзя начинать", — сказал Пател в ходе брифинга.
Слова Медведева он назвал "провокационными заявлениями", которые "не только опасны, но и безрассудны". Пател отказался ответить на вопрос, считают ли в Вашингтоне слова Медведева выражением мнения руководства России в целом.
Напомним, 19 января Медведев прокомментировал прозвучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. Он отметил, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба и сделал вывод, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".
kremlin.ru