В Госдепе прокомментировали слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"

Власти США исходят из того, что в ядерной войне победить нельзя, а поэтому начинать её нельзя. Об этом заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя слова зампреда Совета Безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева.

"В ядерной войне нельзя победить, её никогда нельзя начинать", — сказал Пател в ходе брифинга.

Слова Медведева он назвал "провокационными заявлениями", которые "не только опасны, но и безрассудны". Пател отказался ответить на вопрос, считают ли в Вашингтоне слова Медведева выражением мнения руководства России в целом.