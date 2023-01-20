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20 января, 04:10

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Во Владивостоке, а также в большей части Приморского края с 21 по 26 января ожидается аномально холодная погода. Это связано с приходом холодной арктической воздушной массы. В течение 4–6 дней температура воздуха опустится на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В этот период будут ночи, когда температура воздуха упадёт до 35 градусов мороза в восточных районах, до минус 40 градусов в западных и минус 43 — в центральных. В прибрежных районах ожидается минимальная температура в 25 градусов мороза, однако она может опуститься ещё сильнее при ветре 20 м/с и более.

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ТАСС / Freepik

Анатолий Симоненко

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