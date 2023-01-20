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20 января, 05:10

"Помогали" с русским языком: В Иркутске полицейские заработали кучу денег на мигрантах

В Иркутске СК РФ возбудил уголовное дело по факту организации нелегальной миграции

В Иркутской области следователи СК РФ завели уголовное дело по факту организации нелегальной миграции. Попались на этом сотрудники профильного управления МВД. К ним домой нагрянули с обысками. У одного из подозреваемых в сейфе нашли кучу денег.

Следователи СУ СК РФ по Иркутской области проводят задержание организаторов незаконной миграции. Видео © Telegram / Следком

Следствие выявило, что подозреваемые помогали мигрантам сдавать экзамен по русскому языку, потом включали их в госпрограммы по добровольному переселению и занятости, благодаря чему те могли получить гражданство в упрощённом порядке.

"Следователи СКР задержали семь человек, двое из которых сотрудники Управления по вопросам миграции. При взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. Изъяты крупные суммы денежных средств, документация и иные предметы, интересующие следствие", — сказано в Telegram-канале ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что в Брянске задержали сотрудницу паспортно-визового центра, которая тоже за деньги помогала приезжим проходить экзамены на знание русского языка.

Обложка ©

Telegram / Следком

Анатолий Симоненко

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