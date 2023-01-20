Посольство России объяснило, чем грозит США передача российских активов Украине
Посольство РФ: Планы отдать Киеву активы России подрывают доверие к США
Планы США передать Киеву часть конфискованных российских активов приведут к дискредитации финансовой системы Америки и безопасности долларовой юрисдикции. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.
"Налицо игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей", — заявили дипломаты РФ в Telegram-канале ведомства.
Они также отметили, что такого рода опасные прецеденты дискредитируют США в роли "оплота свободного предпринимательства". Америка собственными руками подрывает доверие не только к своей, но и международной финансовой системе.
Напомним, что в американском Минюсте заявили о намерении передать какую-то часть конфискованных российских активов в пользу Киева в скором времени.
Агентство "Москва"