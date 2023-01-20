Посольство России объяснило, чем грозит США передача российских активов Украине

Планы США передать Киеву часть конфискованных российских активов приведут к дискредитации финансовой системы Америки и безопасности долларовой юрисдикции. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

"Налицо игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей", — заявили дипломаты РФ в Telegram-канале ведомства.

Они также отметили, что такого рода опасные прецеденты дискредитируют США в роли "оплота свободного предпринимательства". Америка собственными руками подрывает доверие не только к своей, но и международной финансовой системе.