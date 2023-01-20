В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной жены
СК РФ возбудил дело после убийства женщины в квартире на юго-востоке Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в квартире на юго-востоке Москвы, в совершении которого подозревается её супруг. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного СУ СКР.
Трагедия произошла в ночь на 20 января в квартире по улице Верхние Поля, где было найдено тело женщины со множественными колото-резаными ранениями. Сейчас её супруг задержан. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что в Японии 13-летняя школьница зарезала спящую мать. Поводом для этого стали ссоры из-за смартфона, в котором девочка проводила своё свободное время.
Telegram / Столичный СК