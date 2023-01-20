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20 января, 05:35

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной жены

СК РФ возбудил дело после убийства женщины в квартире на юго-востоке Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в квартире на юго-востоке Москвы, в совершении которого подозревается её супруг. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного СУ СКР.

Трагедия произошла в ночь на 20 января в квартире по улице Верхние Поля, где было найдено тело женщины со множественными колото-резаными ранениями. Сейчас её супруг задержан. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства случившегося.

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Telegram / Столичный СК

Артур Белкин

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