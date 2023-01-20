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20 января, 06:20

Капризов забил юбилейный гол в НХЛ, но это не помогло "Миннесоте" обыграть "Каролину"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забил свой 100-й гол в НХЛ

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов стал автором 100-й шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако это не помогло его команде обыграть "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась в пользу "ураганных" — 5:2.

Отметим, что в составе "Каролины" два балла за результативность в игре набрал Андрей Свечников, однако затем он заработал матч-штраф за толчок на борт соперника. Капризов же покорил отметку в 100 голов в НХЛ за 180 матчей. Примечательно, что из действующих игроков быстрее его это делали лишь Александр Овечкин (167 встреч) и Патрик Лайне (179 игр).

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Ранее Лайф сообщал, что Александр Овечкин стал рекордсменом по числу сыгранных матчей в НХЛ среди россиян. Произошло это во время домашней встречи столичных против "Коламбуса" 9 января.

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NHL

Артур Белкин

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