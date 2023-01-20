Поляки пожаловались на "оккупацию" Кракова украинцами

Украинцы регулярно устраивают пикеты на площади перед памятником писателю Адаму Мицкевичу в Кракове, однако далеко не всем полякам это нравится. Националисты из движения "16 постулатов" призвали городские власти прекратить эту "оккупацию", которую, по их словам, проводят "неприятные иностранцы". Об этом пишет городской портал KRKnews.

"Два раза в день, все дни недели небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный и в то же время туристический характер этого места", — приводятся слова националистов.

Вместе с тем, подчеркнули они, пикетчики используют польские флаги и выкрикивают бандеровские лозунги, а это оскорбляет то, что свято для поляков. Кроме того, участники демонстраций предъявляют жителям Польши конкретные политические требования. Так, беженцы призывают их "отдать всё оружие украинцам", потому что "поляки не отдают свои жизни" за них.