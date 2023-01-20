Следком завёл дело после внезапной смерти 18-летнего актёра Суховского в Подмосковье

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" возбудили после гибели 18-летнего актёра Арсена Суховского, тело которого было найдено в трансформаторной будке на одной из строек в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Московской области.

По словам матери артиста, в последнее время Арсен работал на той самой стройке. На теле погибшего оперативники зафиксировали повреждения, полученные в результате удара током.

"В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СК.