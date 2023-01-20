Путин и Токаев обсудили взаимодействие в энергетической сфере
Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте главы государства.
Лидеры двух стран обсудили темы развития стратегического партнёрства и союзничества РФ и Казахстана, в частности взаимодействие в энергетической сфере.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.
ТАСС / Климентьев Михаил