"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 января, 08:55

Путин и Токаев обсудили взаимодействие в энергетической сфере

Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте главы государства.

Лидеры двух стран обсудили темы развития стратегического партнёрства и союзничества РФ и Казахстана, в частности взаимодействие в энергетической сфере.

В Казахстане исключили из партии депутата Абильдаева, назвавшего киевский режим нацистским

В Казахстане исключили из партии депутата Абильдаева, назвавшего киевский режим нацистским

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

Обложка ©

ТАСС / Климентьев Михаил

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров